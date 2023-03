Matera (Fdi): "Tetti di spesa: superare parametro spesa storica" Il senatore: "Oggi Asl Benevento ha budget 13,3 euro per residente, Salerno 21,2"

Sulla dibattuta questione dei tetti di spesa, interviene in una nota il senatore Domenico Matera, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato, commentando la decisione del Tar della Campania che ha accolto il ricorso presentato da un laboratorio di Angri, bocciando la modalità di calcolo dei tetti di spesa mensili attribuiti dalla Regione Campania e annullando il budget previsto in applicazione dalle delibere regionali n. 599 del 2021 e n. 215 del 2022.

“La decisione del Tar Campania non ci sorprende affatto - afferma Matera – dato che anche i giudici amministrativi ci dicono, come più volte sostenuto da Fratelli d’Italia, che i vincoli di spesa attuali non tengono conto del fabbisogno reale della popolazione regionale. In particolare - sottolinea il senatore - se prendiamo in considerazione l'importo dei tetti di spesa relativi all’anno 2022, dividendolo per la popolazione residente, rileviamo che il budget stanziato è diverso per ogni provincia. Ne deriva una evidente (quanto ingiusta) sperequazione, che porta l’ASL Benevento ad essere fanalino di coda di questa triste classifica, con 13.30 euro per residente, con L’ASL Salerno che invece si trova in testa e dispone di 21.25 euro a persona. Gli altri importi sono 18.02 euro per Avellino, 19.21 euro per Napoli e 16.51 euro per Caserta. Pertanto, anche a voler solo fare un mero calcolo aritmetico, viene fuori una spesa media in Campania di euro 17.73 pro capite, quindi la provincia di Benevento riceve ben 4.43 euro in meno per ogni abitante.

Senza considerare, inoltre, che anche l’assistenza delle strutture accreditate private sconta una insufficienza di fondi che porta alla limitazione delle prestazioni ospedaliere private anche su banche specialistiche specifiche come la diabetologia, la medicina nucleare e la dialisi.

Abbiamo elaborato queste brevi stime per offrire ai cittadini del Sannio un quadro completo che consenta loro di comprendere l’ingiustizia che si consuma ogni anno nei nostri confronti. Sicuramente, qualcuno potrebbe obiettare – continua Matera – che questi dati sono basati sulla spesa storica ma ritengo, a maggior ragione, che se si continua ad utilizzare tale criterio non ci sarà mai il giusto riequilibrio delle risorse fra le varie province. Consideriamo, inoltre, che la provincia di Benevento ha un numero di anziani notevole (quindi con maggiore necessità di assistenza sanitaria) rispetto al resto della Regione Campania.

Invece di continuare con gli annunci sensazionalistici – conclude il senatore Matera - il Presidente de Luca intervenga seriamente sulla questione. Non chiediamo un trattamento speciale, ma solo di avere quello che è un diritto sancito dalla nostra Costituzione ma che in Campania viene spesso negato: il diritto alla salute”.