Fiera di San Giuseppe: ecco il piano traffico. Strade chiuse e divieti In vista della manifestazione che si terrà domani

In occasione della Fiera di San Giuseppe, al via da domani nell’area dello stadio, il Comune di Benevento ha emanato un piano straordinario per il traffico che sarà in vigore da domani fino a domenica 19 marzo, quando si concluderà l’evento.

Il dispositivo, emanato con ordinanza del dirigente Maurizio Perlingieri, prevede la chiusura al traffico di via Rivellini, nel tratto compreso tra via Columbro e Rotonda Penna, del Viadotto delle Streghe, tratto da via dei Mulini a Rotonda Penna, di via Matarazzo, nel tratto da via Columbro all’area fiera, Rotonda degli Atleti, svincoli per lo stadio Vigorito, area del piazzale degli Atleti, tra il distributore di carburante e l’antistadio Imbriani. Chiusure in vigore dalle ore 8 di domani fino al termine della manifestazione fieristica, domenica 19 marzo. Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e tabellina con dicitura ‘riservato espositori Fiera San Giuseppe’ nell’area del piazzale degli Atleti, tra il distributore di benzina e l’antistadio, sempre dalle 8 di domani fino alla conclusione della fiera. Divieto di sosta, sempre da domattina alle 8 al termine della manifestazione, anche in via Rivellini (tra via Columbro e Rotonda Penna), Viadotto delle Streghe (tra via dei Mulini e Rotonda Penna), via Matarazzo (tra via Columbro e area fiera).