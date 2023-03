Consegnati i computer donati da due associazioni a 15 famiglie La cerimonia a Palazzo Mosti

Si è svolta nell'aula consiliare di Palazzo Mosti la cerimonia di consegna di quindici computer ad altrettante famiglie, individuate dal Settore Servizi al cittadino di Palazzo Mosti. "I dispositivi informatici, originariamente appartenenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - spiegano da Palazzo Mosti - sono stati rigenerati da una ditta specializzata e messi a disposizione dell'Inner Wheel Club di Benevento dall'associazione Ampio Raggio. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, il dirigente del Settore Servizi al Cittadino Gennaro Santamaria, il presidente dell'Inner Wheel Club Maria Esposito Cavuoto e il coordinatore dell'associazione Ampio Raggio Eugenio Fortunato".

"La cultura del dono - ha commentato l'assessore Coppola - vive in gesti di pura filantropia come quello compiuto dalle associazioni Ampio Raggio e Inner Wheel che ringraziamo entrambe per questo slancio di altruismo. Il Comune è stato semplicemente tramite per individuare le famiglie con maggiore fragilità, al quale possiamo fornire uno strumento, oggi insostituibile per una completa formazione didattica e culturale, come il computer".