Conservatorio, la Cgil incalza per l'attuazione del contratto Sono ancora diverse le procedure da completare, il sindacato pressa l'amministrazione

Presso il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, il giorno 10 febbraio 2023 è stato sottoscritto il contratto d’Istituto tra parte datoriale (Presidente e Direttore), e rappresentanze sindacali. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il 15 gennaio 2023 quale scadenza massima per la sottoscrizione: la FLC CGIL ha continuato ad incalzare l’Amministrazione affinché si rispettassero i tempi.

Questo affinché si realizzasse un utilizzo armonico di tutto il personale del Conservatorio, docenti e personale tecnico-amministrativo, nel fornire una Migliore Offerta Formativa agli studenti, con un incremento dell’attività didattica e la migliore realizzazione della produzione artistica e la ricerca. Questo a completamento e verifica dell’azione didattica realizzata, necessario raccordo col territorio per la diffusione della cultura musicale e di orientamento attrattivo per nuovi iscritti. Inutilmente è trascorso oltre un mese dalla sottoscrizione del contratto del Conservatorio “N. Sala” di Benevento 2022/2023.

Tocca ancora alla nostra O.S. dover sottolineare che la sottoscrizione del contratto d’Istituto non è un punto d’arrivo per la comunità che costituisce il Conservatorio sannita, ma il punto di partenza da cui passa il rilancio dell’azione dell’Istituzione a favore di studenti, di docenti, del personale t.a. e del territorio.

Siamo ancora qui, nuovamente a stigmatizzare che questo tempo è inutilmente trascorso, senza che i contenuti di quanto sottoscritto siano diventati utili alla comunità intera del Conservatorio:

Contratto non pubblicato sul sito del Conservatorio né affisso alle bacheche sindacali, e neanche inviata copia ai firmatari dell’atto di quanto da loro sottoscritto; questo per consentire a tutto il personale del Conservatorio di

conoscere il contenuto dell’atto scaturito dal confronto tra la Dirigenza dell’Istituzione e le Rappresentanze sindacali;

Nessuno degli incarichi organizzativi previsti nel contratto è stato attribuito al personale del Conservatorio; si tratta di gravi mancate attribuzioni che, per rendere certa l’azione formativa a cui è chiamata l’Istituzione, dovrebbero essere dati già dal primo giorno di avvio dell’anno accademico così da avere certezze su

“chi fa che cosa” e ha responsabilità diffuse, per garantire un’azione che dia certezza sull’organizzazione delle attività della didattica, della produzione artistica e della ricerca per il miglior funzionamento dell’Istituzione; non dare questi incarichi neanche quando sono stati stabiliti i compensi e, quando, finora, qualcuno, sia tra i docenti che tra il personale t.a., pur in mancanza dell’incarico avrà collaborato con il Direttore, con la Presidente per garantire le attività individuate nel contratto.

Invitiamo il Presidente ed il Direttore del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento a voler recuperare queste mancanze nel rispetto di tutte le lavoratrici e lavoratori, degli studenti, del territorio sannita.