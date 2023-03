Candidatura dell'Italia a Paese ospitante di Euro 2032, Benevento offre supporto Il consigliere delegato Lauro: disponibilità ad un supporto logistico e organizzativo

"Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha sottoscritto la lettera da inviare alla Uefa con la quale offre pieno supporto e cooperazione alla candidatura dell'Italia a Paese ospitante degli Europei di calcio 2032.

La lettera fa seguito ad una partnership tra Associazione Nazionale Comuni Italiani e Federazione italiana giuoco calcio finalizzata a sostenere con la massima compattezza il progetto Euro 2032", è quanto annuncia il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro.

"In vista della decisione che il board dell'Uefa assumerà a settembre - spiega il consigliere Lauro - la Città di Benevento offre il suo contributo e partecipa allo sforzo corale per raggiungere l'obiettivo di ospitare gli Europei del 2032. Si tratta di una disponibilità ad un supporto logistico e organizzativo che il sindaco Mastella e tutta l'amministrazione hanno manifestato con convinzione".

"Anche Benevento è parte di questa partita importante e tifa perché il piano della Figc vada in porto e il nostro Paese torni ad ospitare un mega-evento calcistico a distanza di più di 30 anni dai Mondiali del 1990. Incrociamo le dita e intanto remiamo tutti nella stessa direzione", conclude il consigliere Lauro.