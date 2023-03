Automotoclub antico Sannio insignito a Torino, Mastella riceve la presidente "Riconoscimento che dà lustro alla nostra città e che premia lo sforzo compiuto dall’Automotoclub"

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti la presidente dell’Automotoclub Storico Antico Sannio, Lidia Cavuoto, che, nei giorni scorsi, ha ritirato a Torino il prestigioso premio la “Manovella d’Oro” conferito all’Asas dall’Automotoclub Storico Italiano per l’organizzazione dell’11° edizione della manifestazione “Le Streghe al volante” tenutasi nel capoluogo sannita lo scorso 25 giugno.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco Mastella – di un riconoscimento che dà lustro alla nostra città e che premia lo sforzo compiuto dall’Automotoclub Storico Antico Sannio per promuovere sul territorio sannita il patrimonio storico, tecnologico e culturale rappresentato dal motorismo storico italiano.

Le manifestazioni organizzate dall’Asas sono, nello stesso tempo, una vetrina importante per la nostra città in quanto richiamano un cospicuo numero di appassionati di auto e moto d’epoca da ogni angolo d’Italia contribuendo a rafforzare l’appeal turistico di Benevento. Di qui il nostro convinto sostegno all’associazione anche in occasione della prossima edizione della manifestazione “Le Streghe al volante”, in programma la prossima estate”.