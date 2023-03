Campionati Studenteschi, Convitto ‘Giannone’ protagonista nella corsa campestre Accesso alla fase nazionale dei campionati studenteschi

Il Convitto Nazionale ‘Pietro Giannone’ di Benevento alle fasi nazionali dei campionati studenteschi di corsa campestre. Un traguardo prestigioso per l’istituto storico di piazza Roma a Benevento grazie ai risultati sportivi conseguiti dagli studenti atleti Maria Grazia Palummo e Francesco Gatto, qualificatisi a titolo individuale.

Un successo arrivato lo scorso martedì 14 marzo, in occasione della fase regionale disputata sul campo di atletica leggera di via Fontana dei Monaci, ad Agropoli. Tra i protagonisti delle gare in Cilento anche altre quattro atlete della Categoria Cadette, sempre targate ‘Convitto’: Tereza Melnyk, Francesca Parrella, Silvia Cantone e Martina Vernillo.

Intanto la ‘favola’ sportiva di Palummo e Gatto proseguirà ora in Veneto: la fase nazionale dei campionati studenteschi di corsa campestre si terrà dal 29 al 31 marzo a Caorle, in provincia di Venezia. Insieme a loro anche l’istituto comprensivo Siani di Sant’Angelo a Cupolo.