Un albero per ogni nato in Italia, Cennicola: evento da celebrare La coordinatrice Forza Italia Giovani Benevento: "Obbligo previsto dalla legge"

“Domani si celebra come ogni anno l’inizio della primavera e mi auguro che qualche sindaco del nostro Bel Paese si ricordi della legge numero 113 del 29 gennaio 1992 (rinnovata poi con la legge n.10 del 14 gennaio 2013), che prevede l’obbligo in capo ai Comuni di porre a dimora un albero entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente per recuperare una tradizione antichissima, diffusa in molti Paesi del mondo ed avviare una transizione ecologica graduale, sostenibile e non ideologizzata”. Così Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi e coordinatrice Forza Italia Giovani Benevento che aggiunge: “Il tutto è demandato alla buona volontà degli amministratori locali”, e dunque “esempi virtuosi e fra quelli va ricordato quello di Guardia Sanframondi dove già negli anni 2000 e 2001 gli amministratori comunali organizzarono la “Festa dei Nati” per promuovere la piantumazione di ben 113 alberi di leccio a cui fu dato il nome dei nuovi nati, ma anche per invogliare a riflettere sulle più ampie questioni ambientali, che oggi più che mai richiedono l’impegno di tutti”.

Nuovi alberi per sostenere la transizione ecologica

“E’ superfluo ricordare che gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico”, di qui “l’auspicio è che il ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, provveda quanto prima a far modificare la succitata legge introducendo sanzioni serie per gli amministratori comunali inadempienti. Senza pensare a quello che si potrebbe ottenere se tale normativa fosse applicata a livello europeo trasformando in una direttiva comunitaria la mia proposta “Un albero per ogni nato in Europa'”.