Manovre salvavita a scuola: ecco il progetto all'Istituto Pascoli L'obiettivo: sensibilizzare e informare i più giovani

“Sensibilizzare, informare e formare i più giovani, per dare loro strumenti efficaci e concreti in caso di emergenza, in una prospettiva che considera le manovre salvavita un patrimonio importante per l’intera comunità”. E' questo l'obiettivo del progetto 'Viva Sofia' in programma presso l'Istituto comprensivo Pascoli di Benevento e promosso dai Lions e la Croce Rossa. “Tre mattine di formazione per gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola Secondaria di 1° grado che, attraverso esercitazioni pratiche di disostruzione pediatrica, potranno sperimentare le manovre salvavita in caso di soffocamento. Il primo incontro si è svolto lo scorso 16 marzo – viene evidenziato in una nota - in una mattinata densa di emozioni in cui i ragazzi e le ragazze coinvolte hanno mostrato sensibilità e grande maturità nell’approcciarsi a questa attività per loro nuova e profondamente coinvolgente”.

"Le competenze sociali e civiche si apprendono attraverso azioni concrete"

"Ringrazio il Lions Club Benevento e la Croce Rossa per la lodevole iniziativa - dichiara la Dirigente Rosetta Passariello - che ha un'importante valenza formativa per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche dei ragazzi. L'iniziativa è stata molto apprezzata dagli alunni, dai docenti e dalle famiglie. Le competenze sociali e civiche si apprendono attraverso azioni concrete, che coinvolgono i ragazzi e le ragazze da un punto di vista tanto etico quanto pratico, sia emotivo che relazionale. Per questo l’I.C. Pascoli ha accolto con grande interesse la proposta degli incontri sulle tecniche di base di primo soccorso, organizzati dall’Associazione Lions Club Benevento in collaborazione con la Croce Rossa Italiana”.