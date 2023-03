Giornata mondiale dell’acqua. Concorso video "Acqua: bene comune o merce?" L'iniziativa di AcquaBeneComune in memoria di Luigi De Giacomo

Il Comitato sannita Abc celebra la giornata mondiale dell’acqua con le premiazioni del concorso video “Acqua: bene comune o merce?”, che si terrà domani 22.03.2023 alle ore 15. L’evento sarà ospitato dall’Università degli studi del Sannio presso l’aula “Ciardiello” del Dipartimento di Diritto Economia, Managment e Metodi quantitativi (DEMM).

Per il quarto anno consecutivo il comitato Abc si vive a Benevento il Word Water Day, istituito nel 1992 dall’ONU, per attirare l’attenzione sui problemi legati all’accesso all’acqua potabile da parte delle fasce più deboli della popolazione ed alla sostenibilità degli habitat acquatici.

I video che partecipano al concorso sono stati elaborati da studenti di tutto il Sannio, dimostrando il crescente interesse dei giovani verso la tematica della risorsa idrica che in tutto il pianeta è oggetto di fenomeni di accaparramento da parte delle multinazionali.

Si contenderanno i primi premi gli allievi della V A dell’Istituto Tecnico Economico di Circello (I.T.E.), l’Istituto professionale per i Servizi alberghieri I.P.S.A.R. “Le Streghe” ed Aldo Coletta della IV C del Liceo Rummo di Benevento che hanno realizzato originali cortometraggi aventi come tema la difesa della risorsa idrica.

I vincitori saranno premiati da una giuria d’eccezione che ha selezionato i lavori, composta da Valerio Vestoso (regista beneventano) Michele Moccia (critico cinematografico sannita) e dal prof. Nicola Sguera (docente di filosofia del Liceo classico Giannone). Il concorso è dedicato alla memoria di Luigi De Giacomo, socio fondatore del Comitato Abc, che sino agli ultimi giorni della sua vita si è speso in difesa della tutela dei beni comuni. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.