Lavori Pics, divieti in centro storico Per la valorizzazione del percorso storico-turistico dei monumenti di epoca romana

L'amministrazione comunale rende noto che, a partire da oggi e sino al termine dei lavori di valorizzazione del percorso storico-turistico dei monumenti di epoca romana (PICS), è stato istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” su ambo i lati ed è stata disposta la chiusura al traffico a tratti di piazza Cardinal Pacca (piazza Santa Maria), via Santo Spirito, via San Gaetano, via San Gennaro, via San Filippo, via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre, vico 1° Triggio e via Teatro Romano.