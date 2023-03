Eolico, Togni (Anev) al presidente della Provincia: "Posizione antistorica" Il presidente dell'Associazione nazionale energia del vento attacca Lombardi in una intervista tv

"Sulle energie rinnovabili quella del presidente della provincia di Benevento è una posizione antistorica, antiscientifica e incomprensibile". Lo dice Simone Togni, presidente Anev, intervistato dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo nel corso della rubrica "Punto di vista" (clicca qui per rivedere l'intervista).

"Mi sorprende molto – dice Togni - noi abbiamo promosso negli anni come Anev dei sondaggi per capire quali fossero le reazioni dei cittadini rispetto alla realizzazione degli impianti. E queste installazioni hanno una accettabilità che è sempre superiore all'80 per cento, maggiore di qualsiasi infrastruttura nel nostro paese. Non sono rumorosi, non hanno impatti su fauna e flora e questi impianti alla fine della loro vita vengono smantellati e il panorama ritorna a com'era prima".

"Senza dimenticare i benefici che portano le pale eoliche in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici e nella battaglia contro il caro energia ma anche per lo sviluppo di territori marginali sul fronte occupazionale. Tutti questi motivi non fanno comprendere come la Provincia di Benevento possa puntualmente opporsi adducendo anche giustificazioni risibili. Poi c'è la giustizia che smentisce queste posizioni ma non si fa altro che rallentare un processo che altrimenti sarebbe più veloce. In questo momento – conclude Togni - la Provincia di Benevento si sta assumendo una responsabilità poco condivisibile".