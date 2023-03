Appia antica, un patto per la tutela dei monumenti tra scuola e club Unesco Appuntamento il prossimo lunedì a Palazzo Paolo V

Lunedì 27 marzo 2023, alle ore 9.30, i piccoli alfieri della cultura, gli alunni della classe 5^ primaria, sezione A, dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso incontrano il Club per l’Unesco di Benevento e l’assessore comunale alla cultura e all’Unesco, Antonella Tartaglia Polcini. Dopo l’indirizzo di saluto del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore all’istruzione Maria Carmela Serluca, saranno illustrati i principi e i valori dell’Unesco. A seguire è previsto la proiezione del video degli elaborati realizzati dai giovanissimi alunni, testimonial della secolare storia della Città e del Sannio beneventano.

Il Club per l’Unesco di Benevento esprime grande soddisfazione e vivo compiacimento per la partecipazione al progetto «Insieme per l’Appia» realizzato dalla classe 5^ A dell’I.C. Sant’Angelo a Sasso: «Una partecipazione seria e laboriosa, dipanatasi in mesi di studio e ricerca da parte degli alunni che, guidati da illuminate e generose maestre, hanno ripercorso la nostra storia, visitato luoghi e monumenti, realizzando tanti lavori, modellini, disegni e poesie». Il Club di Benevento ha sempre perseguito e diffuso quello che è il motto fondante

dell’UNESCO: «La difesa della pace deve essere costruita nella coscienza di ogni uomo attraverso l'educazione, le scienze, la cultura». La serietà e l’entusiasmo di questi scolari di 5^ che, con un lungo lavoro, si sono orgogliosamente appropriati della storia della loro Città, testimonia appunto l’importanza e la validità dell’avvicinamento precoce alla cultura e alla storia della propria terra.

Il presidente del Club di Benevento, Achille Mottola che ha fortemente promosso il progetto, di cui è referente per il Club Antonella Parrella, definisce questi ragazzi «Piccoli Alfieri della cultura» e con loro stipulerà un Patto per la tutela dei Monumenti e dei Siti Patrimonio UNESCO alla presenza del sindaco Mastella, degli assessori Serluca e Tartaglia Polcini, ai quali va «il più sincero ringraziamento per la sensibile vicinanza e la preziosa collaborazione istituzionale». Il presidente ed il Consiglio direttivo tutto del Club per l’Unesco di Benevento esprimono gratitudine e stima per il dirigente scolastico Ruscello per le docenti Lilly Giannola, Stefania Lombardo, Concetta Cataudo e Annamaria Sannino che hanno guidato i bambini in questo percorso.