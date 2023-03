Piano di Protezione civile: via libera in Commissione Lavori pubblici Piano di Protezione civile: via libera in Commissione Lavori pubblici

Questa mattina in Commissione Lavori pubblici, è arrivato il via libera all'unanimità al nuovo Piano di protezione civile. Il documento approderà presto in Consiglio comunale. Soddisfazione per il risultato ottenuto in commissione è espressa dal consigliere comunale delegato alla Protezione civile Italo Barbieri: "Ringrazio i componenti della commissione di maggioranza e opposizione per aver seguito attentamente i lavori e contribuito in maniera costruttiva, attraverso un lavoro di squadra, a rielaborare il Piano che - quando sarà approvato in Aula - doterà il Comune di Benevento di uno strumento agile e moderno per affrontare i problemi di un comparto vitale come la Protezione civile", conclude Barbieri.