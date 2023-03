Casa destinata malati Alzheimer e autismo: servono ulteriori lavori strutturali Riunione in Comune a Benevento per fare il punto sulla situazione del'immobile abbandonato dal 1981

Si è tenuto ieri mattina, presso la sala giunta di Palazzo Mosti, un incontro di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti che rientrano nel Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento.

Si è discusso, in particolare, dell'intervento denominato La Casa di Jonas, che prevede la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale situato nel quartiere Pacevecchia che sarà destinato ai pazienti affetti da Alhzeimer e da autismo.

Erano presenti: il sindaco Clemente Mastella; il vicesindaco con delega all'Attuazione del Pics Francesco De Pierro; Antonio Picariello, presidente della Commissione consiliare Pics; il responsabile AdG del Programma Pics, Maurizio Perlingieri; il dirigente Organismo Intermedio Programma Pics, Antonio Iadicicco; il responsabile del coordinamento del Si.Ge.Co Pics, Giovanni Racioppi; il responsabile della segreteria tecnica Si.Ge.Co. Pics, Bruno Caruso; il rup dell'intervento Francesco Mainolfi; il direttore dei lavori, Luigi De Marco; Antonio Mottola e Angelo Di Stadio per il Consorzio Albatros, impresa costruttrice.

Secondo quanto relazionato dai tecnici, è stato necessario prevedere, rispetto al progetto originario, delle operazioni di risanamento strutturali per l'edificio che versava in stato di abbandono dal 1981 oltre che dotarlo di un impianto di depurazione. Entrambi i lavori saranno compresi in una variante d'opera. Contestualmente è stata già presentata agli uffici regionali una richiesta di riprogrammazione per l'ottenimento di risorse aggiuntive.

Il sindaco Mastella ha sottolineato la necessità di definire al più presto l'iter per dare concrete risposte alle esigenze sanitarie della collettività ed in tal senso ha sollecitato il coinvolgimento immediato dell'Asl per la destinazione d'uso e la gestione dell'immobile. Ha suggerito, altresì, la realizzazione di un'area verde esterna.

L'importo complessivo dell'intervento è di 1.430.738,32 euro, l'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di settembre.