Giornate ecologiche nelle contrade: operativo stand di 'Resto al Sud' Lo annunciano le consigliere Loredana Iannelli e Maria Carmela Mignone

"Uno stand di 'Resto al Sud' sarà operativo in occasione delle giornate ecologiche nelle contrade, organizzate da Comune di Benevento e Asia nell'ambito della campagna di sensibilizzazione ambientale 'RispettiAmo il nostro territorio'. Si comincerà domenica 26 marzo da contrada Madonna della Salute, dove i volontari si ritroveranno, nei pressi dell'ex edificio scolastico, dalle ore 8". Lo annunciano in una nota congiunta le consigliere Loredana Iannelli (Contrade e Periferie) e Maria Carmela Mignone (Rapporti con Invitalia e Sportello Resto al Sud).

"Alla luce dei riscontri più che positivi ottenuti con il banchetto allestito alla Fiera di San Giuseppe, abbiamo deciso di ripetere questa forma itinerante di informazione e divulgazione anche per le domeniche ecologiche che interesseranno sette contrade della città di Benevento in un arco temporale che va da domenica prossima, 26 marzo a domenica 11 giugno. In questo modo i cittadini delle contrade e delle aree rurali avranno un'accessibilità agevole e veloce alle informazioni di questa importante misura che incentiva e agevola lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in molteplici settori e che anche nella città di Benevento, come in altre aree del Mezzogiorno, si è rivelata un efficace strumento di facilitazione per opportunità lavorative. In questo modo coniughiamo, nelle contrade della città, la tutela ambientale con un'utile campagna di divulgazione", concludono le consigliere Iannelli e Mignone.