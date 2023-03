Asl e Confindustria Benevento insieme per la prevenzione oncologica A Montesarchio decine di visite gratuite grazie alla collaborazione tra pubblico e privato

Si è svolta questa mattina e terminerà alle 17 di questo pomeriggio la nuova giornata di prevenzione oncologica a cura dell'Asl di Benevento e Confindustria Benevento. Gli industriali sanniti, guidati dal presidente Oreste Vigorito hanno appoggiato il progetto dell'Asl sannita guidata dal direttore generale Gennaro Volpe.

Presso la sede dell'Azienda sanitaria locale di Montesarchio nella prima mattina è arrivato il camion allestito con gli ambulatori mobili con a bordo attrezzature e specialisti che hanno accolto i pazienti che hanno aderito agli screening grazie al modello di soinergia pubblico – privato tra Confindustria ed ASL, attraverso il progetto di promozione della Campagna di Prevenzione Oncologica in linea con le direttive della Regione Campania. Una collaborazione ormai collaudata grazie all'esperienza positiva avviata grazie all’HUB Vaccinale Covid delle attività economiche produttive di Ponte Valentino e la prima tappa della campagna di prevenzione realizzata a Limatola nel corso della quale in una sola giornata sono stati effettuati oltre 70 screening.

Si tratta di controlli oncologici gratuiti per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi nella popolazione adulta: collo dell'utero, mammella e colon retto.

La campagna che già è periodicamente promossa dall’ASL, trova un ulteriore alleato nelle imprese che si impegnano nel diffondere la cultura della prevenzione attraverso azioni complementari. La scelta di Montesarchio, consente infatti di abbracciare un numero cospicuo di imprese riuscendo ad ampliare il bacino di utenti destinatari della campagna allo scopo di favorire la diffusione della cultura della prevenzione al fine di salvaguardare la salute.

“La prevenzione resta un'arma indispensabile contro determinate malattie e in una determinata fascia di età” ha spiegato la dottoressa Rosa Bassi, direttore facente funzioni del Distretto di Montesarchio che ha poi aggiunto: “Grazie al direttore generale dell'Asl e a Confindustria si rimarca l'importanza della prevenzione specialmente dopo la pandemia. Le persone non effettuavano più prevenzione per paura, quindi ora si deve recuperare quei mesi di stallo”.

Per confindustria presente Felice Corrado, componente del Consiglio generale degli industriali sanniti che ha rimarcato “l'importanza di queste iniziative gratuite, specialmente in questo periodo di ristrettezze economiche. In questo modo si da la possibilità di fare prevenzione a tutti, anche a chi magari non può permettersi visite di questo tipo”.