Benevento. Panchina in memoria di Antonio Babila, il poliziotto amico di tutti A contrada Pantano in occasione del taglio del nastro del ritrovato slargo all'ingresso della zona

Doppia inaugurazione questo pomeriggio a contrada Pantano, alle porte di Benevento, dove è stato tagliato il nastro dell'area all'ingresso della contrada lungo la Provinciale Vitulanese e all'interno di essa benedetta e scoperta la panchina di colore blu in ricordo di Antonio Babila, sovrintendente capo della Polizia di Stato, scomparso a fine 2021 a 63 anni. Iniziative curate dall'associazione “La Voce delle Donne”.

Antonio Babila, conosciutissimo in città per via della sua lunga permanenza in Polizia e soprattutto per la sua attività nella Digos della Questura sannita dopo esperienze lavorative a Roma. Nominato nel 2013 Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è sempre stato in prima fila per adempiere al suo dovere da poliziotto e per aiutare chiunque fosse in difficoltà come durante la drammatica alluvione del 2015 che colpì duramente anche contrada Pantano.

Presenti all'inaugurazione la famiglia di Antonio Babila – la moglie Grazia e il figlio Leo, una rappresentanza della Polizia di stato – con il vicequestore aggiunto Flavio Tranquillo - e l'associazione nazionale Polizia di Stato, oltre che al sindaco di Benevento Clemente Mastella con l’assessore comunale Carmen Coppola, i consiglieri Loredana Iannelli e Luigi Perifano. A benedire lo slargo e la panchina dipinta con i colori istituzionali della Polizia, don Maurizio Sperandeo.