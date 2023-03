Sanità, Mastella: siamo al collasso. Inaccettabile comportamento dg San Pio Il sindaco in un lungo post su fb dettaglia la situazione e le difficoltà per la comunità

"Qui ora e non in futuro esiste la crisi del personale sanitario in Europa ed in Italia. Questo richiede, secondo la carta di Bucarest, una immediata azione politica per affrontare una crisi di sistema che lamenta organici insufficienti, stipendi bassi e condizioni di lavoro davvero insostenibili".

Così il sindaco di Benevento torna a parlare sui social del tema complicato della sanità.

"Siamo al collasso - prosegue - a meno che non si intervenga subito. L’ invecchiamento della popolazione ed una forza lavoro sanitaria, anche essa in età avanzata, sono i sintomi della crisi. Poi c’è la mobilità degli operatori sanitari, di cui l’Italia è vittima, che cercano migliori condizioni di vita e di lavoro. Secondo l’Ocse, in 20 anni sono andati via dall’Italia 180mila tra medici ed infermieri. Allora si faccia qualcosa. Perciò l’autonomia differenziata mi spaventa e potrebbe costare cara alla gente del sud. Il tempo per fare è poco, per migliorare la qualità dei servizi essenziali quotidiani. Le istituzioni tutte dovrebbero collaborare per il bene dei cittadini. Perciò ritengo inaccettabile il comportamento della dirigente del San Pio che ignora la grammatica istituzionale e pensa di risolvere con un lettera al giorno a suo favore da parte dei suoi amministrati. Noi vogliamo il bene del nostro ospedale e stimiamo il personale che vi lavora nella sua articolazione, ma vorremmo lavorare in sintonia per il bene della nostra comunità. Le risposte burocratiche che ci sono venute sono stonate con il disegno unitario che ci sta a cuore".