Cisl Fp Irpinia Sannio: Basta manager inadeguati al San Pio Imparato: Chiediamo la sua ‘annessione’ all’Asl di Benevento

“Sono mesi che combattiamo contro l’inadeguatezza del management dell’ospedale San Pio sostenendo il personale sanitario ormai al collasso e siamo felici che anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella la pensi proprio come noi. Per questo chiediamo ufficialmente al primo cittadino di convocare la Conferenza dei Sindaci afferenti al Territorio sannita per poter avanzare proposte e affrontare la crisi del sistema sanitario partendo dalle aree interne”.

É questa la proposta del segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio Massimo Imparato. “Il sindaco Mastella ha ribadito ciò che la Cisl Fp dice da anni - spiega - la lotta al precariato e la messa in atto di tutte quelle misure, straordinarie e non, che potrebbero contribuire a ripristinare le piante organiche degli operatori sanitari negli ospedali, devono essere urgenze e al San Pio di Benevento tutto questo deve essere supportato anche da una programmazione e da una linea d’indirizzo ben precisa”.

“Rischiamo che il buon lavoro che sta facendo il territorio, ovvero i processi in atto di potenziamento dell’articolazione sanitaria della Asl di Benevento, i processi di stabilizzazione del personale precario e reclutamento, i processi di riconoscimento del valore del personale dipendente con progressioni e altro, risulti insufficiente per un sistema sanitario integrato tra territorio ed emergenza urgenza”. Per questo il leader della Cisl Fp Irpinia Sannio Massimo Imparato lancia una provocazione: “Chiediamo ‘l’annessione’ dell’Ospedale San Pio, alla Asl di Benevento”.

“Basta con lettere scritte in burocratese, il managemet del San Pio rappresentato dalla dottoressa Morgante non può più rispondere alle istanze del sindacato utilizzando risposte burocratiche. Adesso occorrono, con urgenza, i fatti, non siamo più disposti ad assistere passivamente all’inadeguatezza del management” conclude Imparato.