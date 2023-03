Cibo e salute: in piazza Castello la campagna Asl con Coldiretti Nuovo appuntamento nell'ambito di 'Primavera di Prevenzione' con screening oncologici gratuiti

Nel Sannio ancora una giornata dedicata alla prevenzione con screening gratuiti per i cittadini. Ed anche oggi attenzione dedicata alle attività produttive nell'ambito della campagna “Primavera di Prevenzione” promossa dall'Asl di Benevento.

Dopo l'evento di ieri a Montesarchio realizzato in sinergia con Confindustria Benevento, questa mattina il camper mobile dell'azienda sanitaria ha fatto tappa in piazza Castella per la giornata promossa in sinergia con la Coldiretti.

“Cibo e salute” i temi al centro dell'iniziativa che ha consentito ai soci dell'associazione di categoria e non solo di accedere alle visite disponibili presso l'ambulatorio mobile dell'Asl. Attenzione rivolta agli screening oncologici, come annunciato ad apertura della campagna dal direttore Gennnaro Volpe. Ma per l'occasione spazio anche ai prodotti ai chilometro zero con gli stand di Campagna Amica.

Coldiretti, Dell'Orto: attività rivolta ai nostri lavoratori ma anche ai consumatori

“Una bellissima giornata di primavera con questa attività di sensibilizzazione rivolta ai lavoratori, ma anche ai nostri consumatori che ci hanno raggiunto presso i nostri stand abbinando cibo e salute”, ha spiegato Gerardo Dell'Orto direttore Coldiretti Benevento evidenziando la buona partecipazione alla manifestazione.