Oasi Lipu a Benevento: cittadini impegnati nella raccolta rifiuti Dal birdwatching all'appuntamento dedicato all'ambiente

Le associazioni LIPU sezione Benevento, Scout CNGEI, Rugby IV Circolo Benevento, ASD Magà, Mamme Rana insieme a cittadini ripuliscono le rive del fiume Calore in città da plastica e rifiuti ingombranti.

In una splendida domenica primaverile, si è concretizzato un evento fortemente voluto dalla LIPU beneventana che ha avuto un grande supporto da alcuni associazioni del quartiere Rione Ferrovia, quali Scout CNGEI, Rugby IV Circolo Benevento, ASD Magà, Mamme Rana.

La manifestazione che ha preso l'avvio con un'attività di birdwatching sui lungofiume di via Posillipo e via Grimoaldo Re, è poi proseguita con l'attività di raccolta dei rifiuti trasportati durante gli eventi di piena del fiume lungo la riva destra del Calore in prossimità del ponte Vanvitelli.

È stata raccolta una quantità notevole di plastica incastrata tra alberi e sabbia, ma anche pneumatici, materassi, coperte e altri ingombranti che purtroppo sono stati abbandonati lungo il corso d'acqua sia a monte del centro urbano sia in città.

Questo tratto di fiume rientra nell'Oasi di protezione della fauna "Zone umide beneventane", che protegge 17km del fiume calore e di alcune sue confluenze, in prossimità della città di Benevento, per un estensione di 853 ettari. Vista la ricchezza faunistica dell' aerea la LIPU propose più di 15 anni l'istituzione di questa Oasi in cui vige il divieto di caccia, anche per tutelare i fruitori delle due piste ciclopedonali a monte e a valle della città di Benevento, e che dal 2008 la provincia di Benevento ha inserito nel piano faunistico venatorio e che oggi gestisce la stessa LIPU con le sole forze del volontariato non avendo al momento nessun finanziamento pubblico.