Viale Principe di Napoli, Palladino chiede più cura In settimana un incontro per la pista ciclopedonale "Valfortore/Acquafredda"

"Ho avuto diverse segnalazioni dai cittadini del rione Ferrovia onde sollecitare interventi necessari alla riparazione delle mattonelle sconnesse sui marciapiedi del Viale Principe di Napoli. Purtroppo ce ne sono tante e soprattutto con la pioggia è molto fastidioso per i pedoni.

Non è decoroso sia per i residenti che per i viaggiatori o turisti che arrivano alla Stazione centrale e, percorrendo il viale sui marciapiedi, raggiungono uffici, abitazioni o strutture ricettive lì vicino ubicate. Dall'ufficio lavori pubblici mi hanno assicurato che si sta predisponendo una perizia allo scopo di definire gli interventi utili alla sistemazione delle mattonelle e procedere finalmente al ripristino. Sono piccoli problemi tecnici che fanno parte della gestione ordinaria ma che influiscono sul decoro della città. Ringrazio pertanto l'Assessore al ramo, i tecnici e gli uffici per la pronta risposta al sollecito".

Il Consigliere Palladino annuncia anche che in settimana, con il Consigliere Prov.le Capuano, incontrerà il Presidente della Provincia per la questione pista ciclopedonale di Via Valfortore/Acquafredda/S. Francesco - di proprietà della Provincia - chiusa da alcuni anni e individuare le possibili soluzioni da adottare. Questo è il tema principale dell'incontro cui tengono numerosi cittadini che chiedono notizie del tracciato e i motivi della sua chiusura. Ne approfitterò anche per verificare insieme al Presidente, la possibilità di realizzare marciapiedi lungo la salita Pezzapiana (via Dei Liguri Bebiani) di recente asfaltata e di proprietà della Provincia. E' un tratto di strada pericolosissimo per i pedoni ed è giunto ormai il momento di poter prevedere la realizzazione di marciapiedi oltre alla messa in sicurezza mediante il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale" .