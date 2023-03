Arco di Traiano: al via i lavori Grazie al progetto Pics Emozionare è valorizzare restyling per l'area che circonda il monumento

Le reti verdi a delimitare l'area del cantiere. Sono partiti i lavori nei pressi dell'Arco di Traiano. Il monumento simbolo di Benevento è pronto per un restyling grazie al progetto Pics (Programma integrato città sostenibile) “Emozionare è valorizzare” che prevede la riqualificazione e valorizzazione dell’area intorno all'importante monumento. Un intervento da 1 milione 8mila euro.

Cuore del progetto la realizzazione di “una struttura trasparente che sarà collocata ai margini del monumento ed ospiterà un Lapidarium, un museo che accoglierà reperti e sequenze visive sulla storia della città di Benevento. L’obiettivo è quello di costruire un percorso in grado accompagnare il visitatore e di arricchire la sua conoscenza rispetto ai reperti esposti e alla storia dell’importante monumento. Nella parte iniziale dell’itinerario sarà collocata una mappa interattiva sulla quale saranno disposti dei sensori che, selezionati, consentiranno di attivare diversi punti di interesse. Inoltre sarà possibile scansionare, con il proprio smartphone, un qr code per scaricare un’app che conterrà una audioguida, che consentirà la gestione della domotica di illuminazione interna della teca (il Lapidarium potrà essere visitato anche quando il complesso sarà chiuso) e permetterà la visualizzazione dei reperti attraverso la realtà aumentata”.

Prevista inoltre anche la ripavimentazione dell’area che circonda il monumento, il potenziamento dell’illuminazione con apparecchi di maggiore efficienza e a basso consumo energetico.



Ma non si tratta dell'unico intervento in programma. Anche in vista del percorso di riconoscimento dell'Appia Antica a patrimonio Unesco il Ministero della Cultura ha stanziato circa due milioni e mezzo di euro per intervenire sull'intera buffer zone.

Lavori che prenderanno il via prossimamente. Per l'Arco di Traiano, sotto il diretto controllo del segretariato del ministero della cultura, è prevista la pulizia di tutti i rilievi, consentendo però al contempo ai turisti di ammirare l'intervento.

Mentre per gli interventi presso l'Arco del Sacramento, il Ponte Leproso e l'anfiteatro romano di via Munazio Planco il Comune sarà soggetto attuatore.