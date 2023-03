Sanità pubblica, a Benevento l'incontro della Uil "Ccnl Sanità 2019/2021: Analisi Tecnica e Applicazione"

Un workshop per rispondere in modo sempre più puntuale alle necessità dei lavoratori del settore sanitario pubblico. E' l'iniziativa dal titolo "Ccnl Sanità 2019/2021: Analisi Tecnica e Applicazione' organizzata dalla segreteria provinciale della Uil Fpl diretta dal segretario generale Giovanni De Luca.

“E' innegabile che il contratto siglato nello scorso novembre – spiega De Luca – comporta dei notevoli cambiamenti per i dipendenti sanitari e abbiamo ritenuto opportuno creare questo incontro didattico per diffonderli in modo esaustivo”.

L'appuntamento è per il 29 marzo dalle 9 alle 16 presso la sala convegni direzione generale dell'Asl di Benevento.

I lavori saranno improntati alla spiegazione approfondita del nuovo contratto. Il programma didattico prevede Nuovo ordinamento professionale, dalle categorie alle aree – sistema degli incarichi – fondi contrattuali e sistema delle indennità – rapporto di lavoro – lavoro a distanza – relazioni sindacali – formazione del personale e infine un confronto/dibattito tra il pubblico e i relatori.

I lavori prenderanno il via con i saluti e l'introduzione da parte del segretario generale Giovanni De Luca.

“L'aspetto didattico sarà particolarmente approfondito infatti la relazione sarà tenuta dal Coordinatore Sanità Pubblica della Uil Fpl Nazionale, Fulvia Murru. Siamo convinti – continua De Luca – che nessuno come il nostro segretario nazionale possa esercitare una formazione approfondita del nuovo contratto. Tenevamo molto alla sua presenza anche perché è stata uno dei promotori del nuovo documento. La sua presenza testimonia ancora una volta che la segreteria nazionale è sempre attenta e vigile alle necessità degli iscritti della Uil Fpl di Benevento”.

Le conclusioni invece saranno tenute da Nicola Di Donna, segretario generale Uil Fpl Napoli e Campania. Anche Di Donna e la segreteria regionale, va rimarcato, hanno sempre dimostrato vicinanza e sensibilità alle necessità del territorio sannita.

'Siamo convinti che ancora una volta la Uil Fpl svolgerà un lavoro prezioso per i lavoratori della provincia di Benevento – conclude De Luca – Un dipendente informato e preparato sui propri diritti e su tutte le sfaccettature del proprio lavoro è ciò che un sindacato attento auspica'.