San Vittorino al Conservatorio ed ex Collegio degli Scolopi al Comune In giunta comunale via libera all'accordo-quadro

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato lo schema di accordo per la realizzazione di attività di interesse comune tra Palazzo Mosti e il Conservatorio musicale. L'intesa prevede la concessione in uso dei locali, di proprietà comunale, del San Vittorino al 'Nicola Sala' e quelli, viceversa di proprietà del Conservatorio, ubicati in via Bartolomeo Camerario (ex Convento degli Scolopi), al Comune di Benevento .

"L'accordo - commentano in una nota congiunta il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa - ha una durata di nove anni e contempla uno scambio di immobili per finalità istituzionali e di pubblico interesse. Testimonia la salda e leale collaborazione tra le due istituzioni, ora inquadrata in una cornice amministrativa definita con dovizia e precisione", concludono il sindaco e l'assessore.