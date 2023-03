"Il lavoro materiale nel mondo": l'esposizione a Palazzo Paolo V Iniziativa promossa dall'Anpi di Benevento in collaborazione con la Cgil

Sarà la sala delle volte di Santa Caterina di Palazzo Paolo V ad ospitare l'esposizione “Il lavoro materiale nel mondo”: mostra fotografica, che sarà inaugurata il 30 marzo alle ore 16.30, organizzata dal Comitato provinciale dell’Anpi di Benevento e dall'asssessorato alla Cultura del Comune di Benevento in collaborazione con la Cgil e con il contributo del senatore Luigi Marino, presidente dell'associazione napoletana “Massimo Gorki”. Previsti gli interventi di Antonella Tartaglia Polcini, assessora alla cultura del Comune di Benevento, Amerigo Ciervo, presidente del Comitato provinciale Anpi Benevento e Luciano Valle, segretario confederale della Cgil Benevento.

L'auspicio – viene spiegato dai promotori – è che “la mostra possa essere visitata soprattutto dalle scolaresche”. Lavoratori e lavoratrici al centro del progetto: “Fotografi di 11 paesi, compresa l’Italia, di tutti i continenti, hanno realizzato foto di donne e uomini al lavoro per ricordare come vengano creati i beni necessari e, dunque, come si crei il benessere materiale del nostro pianeta”.