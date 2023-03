"Lotto contro la leucemia, al mio fianco l'ospedale San Pio" Una lettera di ringraziamento per il reparto di ematologia del nosocomio sannita

Una lettera di ringraziamento ai sanitari dell'ospedale San Pio di Benevento. La scrive Marisa Ferrara raccontando la sua storia.



"Mi chiamo Marisa Ferrara e da circa 4 mesi ho incrociato sulla mia strada un nemico ostile e vile che sto combattendo con tutte le mie forze. Questo nemico si chiama leucemia.

Fortunatamente non sono sola, ma a combattere al mio fianco ci sono la mia famiglia e tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Pio, al quale voglio esprimere tutta la mia gratitudine per l’assistenza, la competenza ed il profondo senso di umanità dimostrato.

Un ringraziamento particolare va alla Dottoressa Valeria Amico, sempre disponibile e capace di fornire un costante supporto morale e psicologico e sempre pronta a “farsi in quattro” per sopperire alle evidenti carenze di organico che si registrano in detto reparto (basti pensare che durante il periodo natalizio, a causa del pensionamento del primario, è rimasta da sola ad affrontare tutti noi pazienti, con patologie uguali o anche più gravi della mia, sempre col sorriso in volto e senza mai perdersi d’animo, ma anzi incoraggiandoci e dandoci forza!). Desidero, infine, ringraziare anche tutte le infermiere e le volontarie, in primis Giulia Lombardi, infermiera del progetto continuità assistenziale A.I.L. di Benevento, che si prodigano oltremodo per far funzionare al meglio un reparto che nonostante l’elevato numero di malati assistiti quotidianamente, non dispone degli spazi necessari, né di un sufficiente numero di sanitari per far fronte a tutte le situazioni. Nella speranza di aver offerto un utile contributo per cercare di migliorare ancor di più un reparto utilissimo e fondamentale per tutto il Sannio, colgo l’occasione per porgere i migliori auguri di Santa Pasqua".