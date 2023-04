Un bonus di 750,00 euro ai caregivers di persone con disabilità grave Il voucher è finalizzato all'acquisto di servizi di assistenza o di sollievo

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento e presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B1, Carmen Coppola, rende noto che la Regione Campania ha riconosciuto un bonus una tantum di 750,00 euro ai caregivers di persone con disabilità grave o gravissima.

I beneficiari del contributo possono essere individuati esclusivamente tra i caregiver familiari di persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, valutate come disabili gravissimi o gravi, a seguito di valutazione integrata.

I caregiver familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione dell’istanza:

? residente in uno dei Comuni della Campania;

? cittadino italiano, cittadino comunitario o cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;

? avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;

? non aver beneficiato del Bonus Caregiver previsto al punto 3.1 della scheda interventi approvata con la DGR 124/2021.

Il voucher è finalizzato all'acquisto di servizi di assistenza o di sollievo corrisposti dall’Ambito Territoriale B1, a seguito di presentazione di apposita richiesta di rimborso, successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute.

Per accedere al beneficio il richiedente dovrà presentare all’Ambito Territoriale B1 specifica istanza corredata di tutti i documenti richiesti da trasmettere solo ed esclusivamente nelle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: pszambito1@pec.comunebn.it ;

- tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, sito al viale dell’Università 10 – 82100 Benevento, specificando nell’oggetto: “Domanda per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza, ai sensi della D.G.R. 124/2021. Richiesta di accesso al voucher”.

L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ambito B1 del comune di benevento.