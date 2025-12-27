Esce all'alba per andare al lavoro, auto rubata. I ladri finiscono fuori strada E' accaduto a Solopaca, la vittima è una 40enne

Si è alzata di buon'ora per andare al lavoro, ma ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Erano le 5 quando è uscita di casa, avrebbe dovuto raggiungere il bar lungo la statale 372 nel quale presta la sua opera, ma non l'ha potuto fare perchè le avevano rubato l'auto: una Nissan lasciata in sosta nei pressi dell'abitazione.

La vittima, una 40enne che risiede a Solopaca, ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche. Il veicolo è stato ritrovato poco dopo in zona Capriglia. E' qui che l'avevano abbandonato i ladri dopo essere usciti di strada ed essere finiti contro altre macchine parcheggiate. Un incidente scatenato, probabilmente, dall'imperizia o dal timore di essere beccati; di qui la decisione di lasciarlo in fretta e furia e di darsi alla fuga.

La Nissan, pesantemente danneggiata nella parte anteriore, è stata restitita alla malcapitata che, assistita dall'avvocato Massimo Scetta, ha presentato denuncia ai militari.