Abusi minori, medici e pediatri in campo Sabato si è tenuto un incontro presso la sede dell'ordine di Beneven

Si è svolto sabato scorso, nell’Auditorium "G. D'Alessandro" - Ordine dei Medici Benevento, in viale A. Mellusi a Benevento un seminario formativo sul tema "Conoscere per prevenire: i fattori di rischio, i sintomi di sospetto e gli adempimenti normativi per esercitare la tutela nei casi di Maltrattamento e Abuso all'infanzia". L’incontro rientra nella formazione di base “Tutti in Campo”, rivolta ai medici e ai pediatri, ai docenti e alle associazioni sportive delle 5 province campane, e prevista dal progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

Il maltrattamento e l'abuso sessuale all'infanzia e all'adolescenza costituiscono un rilevante problema di salute pubblica, con costi economici e sociali, e gravi ricadute sulle vittime che, se non contrastate efficacemente, possono alimentare il ciclo della violenza anche nelle generazioni successive. Maltrattamento e abusi infantili, talvolta, trovano impreparati anche i medici e i pediatri che non sempre sanno riconoscere e interpretare correttamente i segnali che spesso mandano gli stessi bambini. Lo rivelano i risultati di un'indagine condotta su medici e pediatri dell'associazione Terres des hommes.

Per aiutare i medici e i pediatri a riconoscere e intercettare subito eventuali abusi anche nelle forme diverse da quelle "tradizionali" e allo scopo di sensibilizzarli a costruire una rete di intervento sempre più efficace con tutte quelle figure professionali che a loro si interfacciano, è stato organizzato il seminario della durata di 4 ore che è partito dalle conoscenze sullo sviluppo cognitivo ed emozionale del bambino, per affrontare temi che vanno dal costrutto di trauma e dai contributi recenti delle neuroscienze, alla trascuratezza, al maltrattamento fisico, alle fratture sospette, alla complessità della diagnosi dell'abuso sessuale, a come incontrare e parlare agli abusanti, alla rete dei servizi e delle Istituzioni (scuola, sanità, servizi sociali, le équipe multidisciplinari territoriali, ecc. ) per identificare famiglie e minori a rischio.

Sono intervenuti Giovanni Pietro Ianniello, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Benevento; Rita De Florio, Presidente Cooperativa "La piccola perla", uno degli enti partner del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, nonché organizzatrice del seminario e Attilio Mazzei, Pediatra.