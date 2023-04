Console Generale Stati Uniti d'America a Napoli incontra Prefetto Torlontano "Momento di condivisione e comune impegno per democrazia, diritti umani Stato di diritto e pace"

Questa mattina il Prefetto di Benevento, Dr. Carlo Torlontano ha accolto, in visita istituzionale la Console Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Mrs. Tracy Roberts-Pounds, accompagnata dal Consigliere Politico Carlotta Nao.

Il Prefetto, in occasione dell’incontro con Mrs. Roberts-Pounds, già a capo dell’Ufficio Regionale per la Pace e la Sicurezza presso il Bureau for African Affairs e, in precedenza, Direttore delle Relazioni con i Media Internazionali presso il Bureau of Global Public Affairs, ha sottolineato l’intensità dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Stati Uniti, basati su un comune e consolidato patrimonio di cultura, valori, interessi e legami, alimentati da stima e fiducia reciproca, nell’ambito di un dialogo bilaterale politico, culturale, che si fonda su una profonda condivisione di valori e interessi e su di una forte integrazione economico-finanziaria.

Al termine della visita, ha espresso alla Console il proprio compiacimento per “l’importanza dell’incontro quale momento di condivisione di conoscenze ed esperienze che testimoniano il comune impegno dei rispettivi Paesi per gli stessi valori : la democrazia, i diritti umani ,lo stato di diritto, la sicurezza la pace e la prosperità”