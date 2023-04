Benevento. Mercoledì 19 aprile interruzione idrica al Rione Ferrovia Dalle 22 di mercoledì per quattro ore: fino alle 2 di notte successive, ecco le strade interessate

Mercoledì 19 Aprile sospensione idrica per lavori manutenzione straordinariasulla rete idrica gestita dalla Gesesa ci sarà un'interruzione idrica al rione Ferrovia di Benevento.

In particolare, i lavori riguarderanno via Grimoaldo Re e Gesesa sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle 22 di mercoledì 19 aprile alle ore 2 della notte di giovedì 20 aprile 2023, nelle seguenti zone: Via Grimoaldo Re, Piazza Leonida Bissolati (da distributore carburante a civico 18), Viale Principe di Napoli (lato dispari da civico 1 a civico 193), Piazza Vittoria Colonna (da civico 2 a civico 8 stabile “Strega Alberti”), Via Cosimo Nuzzolo, Via Traiano Boccalini, Via San Giovanni di Dio, Via Romoaldo II, Via Fatebenefratelli, Via Giovanni della Casa, Via Vittorio Veneto, Via Trieste e Trento, Via Adelperga, Piazza Mario Mazzeo, Via Armando Diaz, Via Isonzo, Via Adua, Via Giovanni de Longis, Via Paolo Diacono, Via Piave. Gesesa ricorda inoltre che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 511717 e che è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My Gesesa.