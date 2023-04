Tavola Rotonda "Quale Pace" promossa dalla Caritas con l'IIS "Alberti " Giornata mondiale della cura della persona e del pianeta

Venerdì 21 aprile presso il Teatro comunale Vittorio Emanuele di Benevento dalle 9:30 avrà luogo una Tavola Rotonda dal titolo “Quale Pace” organizzata dalla Caritas Diocesana in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria G. Alberti, nell’ambito della Giornata mondiale della cura della persona e del pianeta.

Saluteranno i convenuti Mario Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Pasquale Zagarese, Direttore Caritas di Benevento e Silvia Vinciguerra Dirigente Scolastica. Parteciperanno alla Tavola rotonda, per dialogare con i giovani studenti, Abdallah Massimo Cozzolino, Presidente della Federazione Islamica della Campania, Cesare Moscati Rabbino, Capo di Napoli, Antonio Mattone, coordinatore Campano della Comunità di Sant’Egidio e Peppino Fiordalisi, Coordinatore d’area Campania di Emergency. Concluderà l’incontro S.E. Mons. Felice Accrocca Arcivescovo Metropolita Arcidiocesi di Benevento. Il dibattito vedrà come moderatore il giornalista Nico De Vincentiis. L'evento è inserito nel percorso di educazione civica nazionale "Per la pace -Con la cura”, avviato a settembre e che si concluderà con la marcia della pace Perugia -Assisi del 21 maggio.