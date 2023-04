Console Usa in visita a Benevento, incontro con il sindaco e tour da Rummo In vista di nuove prospettive di collaborazione. Tracy Roberts-Pounds: "giornata meravigliosa"

L'incontro con le istituzioni, gli imprenditori e la visita alle eccellenze della città. Benevento ha accolto Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

Una giornata di visita per sottolineare l’intensità dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Dopo l'incontro con il prefetto Carlo Torlontano, il console è stata ricevuta a Palazzo Mosti dal sindaco di Benevento Clemente Mastella.Nel corso di un cordiale colloquio hanno ricordato lo storico e inscindibile legame che unisce Stati Uniti e Italia ed esaminato le prospettive di collaborazione sociale, economica e culturale tra la Città di Benevento e il Consolato.

"Le relazioni italo-americane sono incrollabili – ha spiegato Mastella - e la Città di Benevento ne è partecipe con spirito di leale condivisione. Alla Console ho anche rappresentato brevemente le esperienze di vita, che per motivi personali e professionali, mi legano agli Stati Uniti. Ho colto l'occasione per evidenziare l'importanza di una collaborazione sempre più incisiva tra il corpo diplomatico statunitense di stanza a Napoli e la città di Benevento".

Quindi il confronto con i vertici e le imprese di Confindustria Benevento, la visita al Museo industriale e i locali produttivi dello stabilimento Strega Alberti, e il tour al pastificio Rummo di Benevento.

“Una giornata meravigliosa - ha commentato il console – per approfondire la collaborazione con questa città e i suoi imprenditori, rapporti alla base del lungo legame con gli Stati Uniti”.

Il riconoscimento delle eccellenze del Sannio, dunque, che anche in tema di internazionalizzazione guardano agli Usa.

“Cresciamo nell'export – conferma Cosimo Rummo – e in particolare abbiamo un progetto per il Nord America: Stati Uniti – Canada e Messico”.

Si è detto “onorato” della visita del Console l'imprenditore che ha poi condotto la delegazione nel tour dello stabilimento.