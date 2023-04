Benevento celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro Giovedì c'è un focus in piazza Roma: “Resta agganciato alla vita”

Nel Sannio riflettori puntati sulla sicurezza in occasione della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”, promossa dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Per celebrare la giornata, il Centro Formazione e Sicurezza della Provincia di Benevento organizza per il prossimo 20 aprile, alle ore 10 nella centralissima piazza Roma del capoluogo, una giornata di approfondimenti e dibattiti. Il tema principale di questa edizione è: ”Sicurezza e salute nell’era digitale, innovare per proteggere i lavoratori”.

Diventa sempre più importante investire nella prevenzione degli infortuni e utilizzando l’evoluzione della tecnologica è possibile migliorare gli standard di sicurezza. L’obiettivo è quello di assicurarsi che i dipendenti non vengano esposti ad alcun tipo di rischio indesiderato durante il proprio lavoro. Il progresso tecnologico offre, infatti, nuove opportunità che possono aumentare notevolmente le prestazioni dell’organizzazione, ma può anche portare a rischi emergenti o crescenti in termini di sicurezza e salute su posto di lavoro.

L’evento vuole così ribadire che è di fondamentale importanza l’impegno di tutte le parti coinvolte: Parti Sociali Istituzioni, datori e datrici di lavoro, lavoratori e lavoratrici. Parti che godono ciascuna di diritti, doveri e responsabilità. La partecipazione a questa giornata, dunque, vuole rappresentare un impegno concreto di tutti gli attori coinvolti nei processi produttivi in favore della sicurezza sul lavoro, per migliorare le condizioni e prevenire gli incidenti.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e del presidente del CFS sannita, Albano Della Porta. A seguire ci saranno gli interventi di: Fulvio Pirchio, vicepresidente CFS Benevento; Gerardo Canfora, rettore Unisanno; Gianpaolo Biele, presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Benevento; Ivan Verlingieri, presidente Ordine degli Ingeneri di Benevento; Mario Ferraro, presidente Ance Benevento; Massimo Graziano, segretario generale Fillea Cgil Av-Bn; Diodoro Tomaselli, presidente Ordine degli Architetti di Benevento; Francesco Pallotta, direttore UOC Igiene e Medicina del Lavoro; Nicola Marco Fabozzi, direttore ITL Benevento; Anna Villanova, responsabile sede Inail di Benevento.