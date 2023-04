Contributi integrazione dei canoni di locazione per il 2022, ok alle domande E' possibile fare richiesta attraverso la piattaforma telematica della Regione

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Abitative, Molly Chiusolo, rendono noto che gli inquilini in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 della Regione Campania possono presentare domanda fino alle ore 14:00 del 10 maggio 2023 per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Campania al seguente indirizzo: https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023. Per presentare la domanda occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza nei comuni della Regione Campania; assenza della piena titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; possesso di un’attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto) valida alla data di presentazione della domanda e il cui importo ISEE non superi

· per la Fascia A: € 13.659,88

· per la Fascia B: € 22.500,00

Il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022 deve essere richiesto esclusivamente dall’intestatario del contratto di locazione (che deve appartenere al nucleo familiare residente nell’alloggio) e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno abitativo relativamente al periodo in oggetto, né può essere cumulato con la quota del reddito di cittadinanza destinata all’affitto. Inoltre, non bisogna essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori informazioni sono comunque reperibili scaricando l’apposito manuale presente sulla piattaforma telematica della Regione Campania al seguente indirizzo: https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023.