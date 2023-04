Impianti termici, accensione prorogata al 22 aprile Per le condizioni meteorologiche emanata ordinanza del sindaco

Si rende noto che, in conseguenza delle attuali condizioni meteorologiche, con apposita ordinanza sindacale è stato modificato il periodo di esercizio degli impianti termici consentendone l’accensione fino al 22/04/2023 per un massimo di 4 ore e 30 minuti giornalieri, nella fascia oraria 5:00-23:00, fermo restando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria interna degli ambienti di 17° per gli edifici industriali e assimilabili e di 19° per tutti gli altri edifici.