Liberazione, incontro promosso da Cgil e Anpi Domani alle 16 al Salone Di Vittorio

La CGIL e la sezione ANPI della CGIL di Benevento terranno un Convegno per celebrare la ricorrenza della

Liberazione dell’Italia dell’aprile 1945, domani, mercoledì 19 aprile, ore 16, nel “Salone Di Vittorio” della sede provinciale della CGIL, via Bianchi, Benevento. Il tema centrale riguarderà l’antifascismo della CGIL e del movimento dei lavoratori dagli anni venti del secolo scorso.

Interverranno Luciano Valle e Angelo Bosco, rispettivamente segretario generale della CGIL di Benevento e

presidente della sezione ANPI della CGIL BN, Ilaria Romeo, responsabile dell’Archivio storio cella CGIL

Nazionale, e Amerigo Ciervo, presidente dell’ANPI provinciale di Benevento. Nel 2023 ricorrono 80 anni dall’inizio della Resistenza italiana e 75 dall’entrata in vigore della Costituzione: importante occasione per ribadire i valori che hanno ispirato la costruzione della nostra Repubblica, basata sul lavoro e fermamente antifascista. Valori che vanno ribaditi, difesi, praticati con ancora maggiore forza in una fase dove azioni violente fasciste sembrano riemergere e dove sono in atto pericolosi tentativi di offuscare tali valori ricostruendo una diversa storia, rinnegando i fatti accaduti, con uno strisciante revisionismo teso alla rivalutazione del fascismo, che coinvolge anche le Istituzioni e alte cariche dello Stato.

Le forze democratiche, partiti, associazioni, il movimento sindacale devono contrastare fermamente tale

fenomeno, che rischia di minare a fondo i fondamenti della nostra società. Il Convegno del 19 aprile,

insieme alle altre iniziative che vi saranno in questo mese, serve proprio a ribadire il carattere democratico

e antifascista del nostro Stato e contribuire a ricacciare indietro qualsiasi volontà negazionista e

riduzionista.