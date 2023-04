Operatori socio sanitari, nasce il sindacato Soss A Benevento l'organizzazione ha eletto le cariche di riferimento

Nasce a Benevento la nuova organizzazione sindacale denominata S.O.S.S., sindacato operatori socio sanitari, organizzazione di categoria operante nella sanità italiana. Nella prima riunione sono state elette le seguenti cariche apicali: il presidente Franca Ocone, il vicepresidente Anna Ciarla, il segretario Marina Bartocci e il tesoriere Ornella Covino. L’organizzazione sindacale S.O.S.S. opererà su tutto il territorio nazionale e avrà come obiettivo la crescita dell’indipendenza degli

operatori socio sanitari all’interno del settore sanità, nonché la tutela ed il rispetto delle competenze di quest’ultimi. “Negli ultimi anni – spiegano -, l’operatore socio sanitario ha rappresentato la figura di prima assistenza per i pazienti autosufficienti e non, in aiuto anche ad altre figure professionali. Il compito svolto, in particolar modo durante la pandemia Covid, in collaborazione con i professionisti della sanità è stato indispensabile per garantire un’assistenza di alto livello e aiutare le persone che, durante la pandemia, hanno subito un duro colpo, non solo sotto l’aspetto fisico, ma soprattutto psicologico. Il nostro obiettivo, dunque, sarà raggiungere un numero di colleghi-operatori socio sanitari tale da far sì che la nostra organizzazione entri a pieno nella vita contrattuale sia a livello nazione che territoriale per rafforzare i diritti degli operatori socio sanitari”.