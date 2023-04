Rielezione Ciambriello a garante detenuti, il plauso del senatore Matera "Ha assolto con puntualità al suo ruolo di garante della piena attuazione dei diritti"

“Esprimo vivo piacere per la rielezione di Samuele Ciambriello quale Garante dei Detenuti della Regione Campania”. Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, commenta il rinnovo della carica ratificato nella giornata odierna dal Consiglio regionale.

“Ciambriello ha assolto con amore e puntualità – prosegue il Senatore Matera – al suo ruolo di garante della piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone sottoposte a misure restrittive, certi di come proseguirà con medesima abnegazione anche nel nuovo mandato. Da sannita è motivo di orgoglio assistere ai sempre nuovi successi di un conterraneo nonchè originario di Bucciano”.