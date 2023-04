"Scenari della crisi e visioni future per Benevento e il Sannio" L'incontro al centro servizi per il volontariato

Il Laboratorio per la felicità pubblica organizza mercoledì 26 aprile alle ore 17.30 a Benevento presso la Sala formazione del Centro Servizi per il Volontariato un incontro sul tema: “Benevento e il Sannio: scenari della crisi e visioni future”.

Il programma dell’iniziativa è così articolato: saluta Maria Cristina Aceto Direttrice Centro Servizi per il Volontariato delle province di Avellino e Benevento; introduce Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica; relazionano Alessio Valente Docente di Scienze della Terra presso l’Università del Sannio, Antonio Leone Già Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gianna De Lucia Equipe Scuola di Impegno socio-politico della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata De’ Goti, Franco Bove Architetto Urbanista, Guido Tortorella Esposito Docente di Storia del Pensiero Economico presso l’Università del

Sannio.

"Con questo primo incontro - spiegano i promotori dell'iniziativa - a cui ne seguiranno altri, si intende rilanciare il dibattito sulla città di Benevento e sul Sannio. L’idea di fondo che ispira l’iniziativa è che non esistono realtà territoriali o luoghi immutabili e immodificabili, ma attraverso la dialettica tra globale e locale

possiamo ridisegnare, in una prospettiva di sostenibilità, l’assetto delle nostre comunità. L’incontro è organizzato in collaborazione con Base Benevento".