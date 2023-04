In Consiglio regionale relazione annuale del Garante campano dei detenuti Il Garante Ciambriello: “Il mio impegno continua senza sosta"

È in programma per domani alle ore 11, presso l’aula del Consiglio regionale della Campania “G.Siani” la presentazione della Relazione del secondo semestre 2022 di attività del Garante campano delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello.



Presenzierà all’evento, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, relazionerà il Garante campano, Samuele Ciambriello, e concluderà il Garante nazionale dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Mauro Palma.

La relazione, elaborata in collaborazione con l’osservatorio regionale sulla vita detentiva, ripercorre le attività svolte dal Garante nell’ultimo semestre di riferimento luglio-dicembre 2022.

“Ieri il Consiglio regionale, a larga maggioranza - dichiara Ciambriello - mi ha rinnovato l’incarico di Garante delle persone prive della libertà personale. Devo ammettere che, nonostante la mia lunga esperienza, in questo momento le emozioni prevalgono sulla razionalità. Perché non solo è stato il riconoscimento di cinque anni trascorsi senza mai fermarsi, ma di un impegno cominciato, in altra forma, oltre trent’anni fa. Mi è impossibile ringraziare tutte le persone che, a cominciare dal mio staff, mi hanno accompagnato in questa esperienza, per questo vorrei che queste mie parole arrivassero a tutti coloro che hanno sostenuto il mio lavoro e la mia conferma.

Da domani, con la mia relazione annuale, il nostro impegno continua senza sosta, in uno spirito di confronto aperto e costruttivo con le istituzioni, il mondo del volontariato e gli attori del sistema penitenziario”.