Domani al via il pellegrinaggio della Madonna delle Grazie Domani la discesa della statua dal trono per la venerazione prima del pellegrinaggio tra i paesi

Domani, venerdì 21 aprile 2023, con la Celebrazione eucaristica delle ore 19.00 presieduta da S. E. Mons. Felice Accrocca presso la Basilica “Madonna delle Grazie” di Benevento inizierà l’evento tanto atteso della Peregrinatio Mariae per i paesi dell’Arcidiocesi di Benevento, in occasione del III Centenario dell’Incoronazione della statua della Madonna delle Grazie.

Al termine della S. Messa ci sarà la “discesa” della statua della Madonna dal suo trono per la venerazione dei fedeli prima del suo “pellegrinaggio” per i paesi dell’Arcidiocesi.

Durante la celebrazione sarà consegnata - nella persona del Vicario Foraneo - ad ogni zona pastorale che attende l’arrivo della Vergine un cero votivo, segno della preghiera costante che s'innalza al Signore per intercessione di Maria. Il cero, che arderà in ogni chiesa dove la Madonna farà la sua sosta, sarà poi riportato dai rappresentanti di ogni zona pastorale il 1° maggio, come segno di ringraziamento della visita della Madonna, nella processione di ritorno verso la Basilica “Le Grazie” che seguirà la solenne Celebrazione eucaristica delle ore 19.00 presso il Duomo di Benevento.

La statua della Madonna delle Grazie inizierà il suo pellegrinaggio dalla Basilica di Viale San Lorenzo sabato 22 aprile, dopo la S. Messa delle ore 7.15.

Sul sito dei frati minori (Peregrinatio Madonna delle Grazie – Frati minori Sannio Irpinia) è possibile visionare in dettaglio il cronoprogramma della peregrinatio con i relativi sussidi di preghiera e l’inno ufficiale della Madonna delle Grazie.

Come già ricordato, l’Incoronazione della statua della Madonna delle Grazie avvenne a seguito della richiesta presso il Capitolo Vaticano del Guardiano dei Frati Minori di Benevento. Tale richiesta aveva come fondamento - come avvenuto per altre statue mariane - la volontà del Conte Alessandro Sforza di Piacenza, il quale dispose che dopo la sua morte si dovessero fare ogni anno delle corone per immagini della Madonna di particolare importanza. Il Capitolo Vaticano accolse la richiesta con adunanza capitolare del 19 aprile 1722, ed il 3 aprile 1723 il Cardinale Vincenzo M. Orsini – futuro Benedetto XIII – nella Cattedrale di Benevento “incoronò” la Madonna delle Grazie.