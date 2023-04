Terminal dei bus senza bagni e biglietteria, l'ira di autisti e pendolari “Per usufruire dei servizi costretti ad andare nei bar e prendere un caffè. Poi, quante auto..."

La questione del Terminal degli autobus extraurbani di piazzale Vari, in centro città a Benevento è sempre rimasta irrisolta e d'attualità. Uno slargo che al di là della pavimentazione rifatta a tratti e in più occasioni, presenta numerose criticità. A partire dalla totale assenza dei servizi igienici e di un punto informativo dopo è possibile acquistare i biglietti per i bus.

Con la chiusura dell'unico bar presente in un prefabbricato posto all'ingresso, infatti, pendolari, autisti, studenti e viaggiatori in genere non possono più usufruire del bagno. Quelli predisposti per i viaggiatori e a servizio del terminal sono chiusi da anni. Chiusi a dire il vero non è corretto. Le porte dei due gabinetti, infatti, sono state sfondate tempo addietro e dai due vani esce un fetore a tratti nauseabondo. Ed ancora, in uno sgabuzzino sgorga acqua da un tubo evidentemente rotto. Uno spreco di acqua inaudito che chissà da quanti giorni o mesi continua inesorabile.

Ad essere amareggiati sono innanzitutto gli autisti dei pullman che arrivano nel terminal. “Per fare un bisogno siamo costretti a raggiungere uno dei bar nelle strade vicine” spiegano con sdegno. “Ovviamente prima di accedere ai servizi delle strutture private per nostra usanza prendiamo un caffè o semplicemente un pacchetto di chewing gum. Una cosa inaudita e sotto i nostri occhi in tante occasioni abbiamo notato scene di sdegno di chi arriva a Benevento per la prima volta e magari si aspetterebbe un terminal accogliente e con i servizi minimi.

“E' una cosa inaccettabile” rimarca più volte un pendolare appena salito sul bus appena si accorge della telecamera. “Nemmeno 40 anni fa quest'area era ridotta così. Che figura facciamo con i turisti o con i tanti studenti in gita che in questi giorni arrivano al Terminal”. Un altro annoso problema è quello delle auto che circolano all'interno dello slargo riservato ai pullman o che sostano anche nelle ore diurne.

Insomma una situazione non semplice e c'è anche chi chiede di risolvere il problema dei bagni almeno con dei bagni chimici funzionanti e decenti.

L'area del terminal è comunque al centro di un importante progetto di riqualificazione grazie al piano Periferie. L'area è stata infatti ripensata con spazi verdi per la parte contigua a Viale dei Rettori e un parcheggio multipiano. Ma in attesa delle opere la situazione resta difficile da accettare per chi la frequenta per lavoro o per chi ogni giorno attende in piedi o seduto sui marciapiedi – non ci sono panchine o pensiline – il pullman per tornare a casa o raggiungere Napoli e Roma.