Tavolo con Ordini e sindacati: verso il Consiglio aperto sulla sanità De Lipsis: raccolto informazioni ed elementi utili verso il dibattito in Aula

Si è svolto un tavolo propedeutico al Consiglio comunale aperto sulla sanità, in agenda per il mese di maggio. Hanno fornito contributi al dibattito che si svolgerà in Aula, Giovanni Pietro Ianniello e Luca Milano (Ordine dei Medici), Massimo Procaccini e Francesca Olivieri (Ordine degli Infermieri), Guido Quici (Cimo-FesMed), Domenico Raffa e Pompeo Taddeo (Cgil Fp), Massimo Imparato e Sonia Petrucciani (Cisl Fp).

"Abbiamo esaminato - spiega il consigliere delegato dal sindaco Mastella alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis - alcune problematiche relative all'ospedale, ai problemi riscontrati dall'utenza, alla rete d'emergenza. Naturalmente gli ordini professionali e le sigle sindacali hanno fatto notare pericoli incipienti e problemi di vecchia data, quali la carenza di personale e la scarsità di risorse, oltre ad un unanime messaggio di difesa e potenziamento dei presidi ospedalieri cittadini. Sono soddisfatto che al tavolo abbiano partecipato con spirito costruttivo anche esponenti di opposizione. Abbiamo raccolto informazioni ed elementi utili verso il dibattito in Aula che è in agenda per il prossimo mese di maggio", conclude De Lipsis.