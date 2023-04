Fatebenefratelli di Benevento: open week dedicato alla donna De Blasio: "La prevenzione è uno strumento importantissimo"

“La prevenzione in ginecologia è di fondamentale importanza per la salute della donna”. E' questa la premessa alla base dell'iniziativa annunciata dall'Ospedale Fatebefratelli di Benevento che promuove un nuovo evento dedicato alle donne con la possibilità di effettuare visite ed esami gratuiti.

“Le visite ginecologiche periodiche – viene evidenziato in una nota - sono la migliore arma che una donna possa avere per la diagnosi e la cura tempestiva di svariate patologie. L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento aderisce, ormai già da diversi anni, al Progetto Onda della Fondazione 'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere'.

Come afferma la Responsabile dell’UOC di Ginecologia ed Ostetricia - Annalisa De Blasio - la prevenzione è uno strumento importantissimo che consente di ridurre l’incidenza e la mortalità delle patologie benigne e maligne che possono colpire le donne. Grazie alla corretta informazione ed ai progetti messi in campo, le donne stanno sviluppando un atteggiamento più responsabile verso la malattia, soprattutto di tipo oncologico. Per molte patologia, infatti, il fattore tempo è fondamentale per una diagnosi precoce. Ecco perchè è necessario sottoporsi a controlli periodici di tipo clinico-strumentali, diversi a seconda dell’età. Al Fatebenefratelli Sacro Cuore di Gesù di Benevento sono state, quindi, programmate per la giornata di sabato 22 aprile visita-ecografia e pap-test gratuiti”.