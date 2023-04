Pace e cura, la Caritas e gli studenti in campo Dialogo interreligioso per il progetto promosso dall'Istituto Alberti

Su due ruote per la pace. Benevento accoglie i rider della pace al Teatro Comunale per un nuovo tassello del progetto di educazione civica “Per la pace – Con la cura” in programma grazie alla collaborazione tra Caritas Diocesana e l’Istituto di Istruzione Secondaria Alberti.

Il Teatro comunale di Benevento ha ospitato questa mattina la Tavola Rotonda dal titolo “Quale Pace” nell’ambito della Giornata mondiale della cura della persona e del pianeta. Un incontro-confronto tra religioni, con l'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, Cesare Moscati, rabbino capo di Napoli, Antonio Mattone, Comunità di Sant'Egidio, Peppino Fiordelisi, coordinatore di Emergency per la Campania.

“I giovani studenti hanno partecipato attivamente alle attività della Caritas che è luogo dell'incontro. Un'esperienza che in modo semplice insegna l'aiuto” ha spiegato Pasquale Zagarese, direttore della Caritas diocesana di Benevento.

“I giovani che hanno intrapreso questo progetto – ha proseguito – parteciperanno alla Marcia della Pace ad Assisi”.

Inoltre ha annunciato il progetto “Rigeneriamo un territorio” per cui la Caritas di Benevento è al lavoro. “Significa entrare in sintonia con il lavoro del Vescovo per le aree interne – ha spiegato - aiutando nel recupero delle persone che sempre più spesso vanno via per motivi di lavoro per creare, con questo progetto, un laboratorio di idee permanente per favorire la cittadinanza attiva”.

“Lanciamo un seme – ha spiegato l'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca – per costruire la pace. Un lavoro difficile ma necessario”.