La Madonna delle Grazie tra i fedeli, partecipazione commozione Ha preso il via la peregrinatio e si è ripetuto, dopo 300 anni, il rito dell'incoronazione

Emozione e partecipazione per la Peregrinatio della Madonna delle Grazie. Un lungo e commosso applauso ha salutato la “discesa” della statua della Madonna dal suo trono per la venerazione dei fedeli prima del suo “pellegrinaggio” per i paesi dell’Arcidiocesi.

“Un momento solenne e importante” come rimarcato ieri sera nella celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Felice Accrocca presso la Basilica, con la consegna ad ogni zona pastorale che attende l’arrivo della Vergine del cero votivo che arderà in ogni chiesa dove la Madonna farà la sua sosta, per essere poi riportato dai rappresentanti di ogni zona pastorale il 1° maggio, come segno di ringraziamento della visita della Madonna, nella processione di ritorno verso la Basilica.

Tempio gremito per la celebrazione in cui “è stato ricordato – come ha spiegato padre Antonio Tremigliozzi, ministro provinciale dei Frati minori Sannio e Irpinia - l’Incoronazione della statua della Madonna delle Grazie che avvenne, il 3 aprile del 1723 a seguito della richiesta presso il Capitolo Vaticano del Guardiano dei Frati Minori di Benevento”. Tale richiesta aveva come fondamento - come avvenuto per altre statue mariane - la volontà del Conte Alessandro Sforza di Piacenza, il quale dispose che dopo la sua morte si dovessero fare ogni anno delle corone per immagini della Madonna di particolare importanza. Il Capitolo Vaticano accolse la richiesta con adunanza capitolare del 19 aprile 1722, ed il 3 aprile 1723 il Cardinale Vincenzo M. Orsini – futuro Benedetto XIII – nella Cattedrale di Benevento “incoronò” la Madonna delle Grazie.

Ed è stato proprio padre Antonio a celebrare, questa mattina, la messa delle ore 7.15 al termine della quale la Statua è partita per la prima tappa: l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento per un momento di preghiera tra gli ammalati.

Il programma della peregrinatio proseguirà secondo il seguente programma: oggi, sabato 22 aprile, arrivo e sosta nei seguenti centri: Pesco Sannita, San Marco dei Cavoti, Decorata, Castelvetere di Valfortore, San Bartolomeo in Galdo , Baselice, Foiano di Valfortore, San Giorgio La Molara, Molinara.

Domenica 23 Aprile: Pago Veiano, Pietrelcina, Reino, Colle Sannita, Castelpagano, Circello, Cuffiano, Campolattaro, Fragneto Monforte.

Lunedì 24 Aprile: Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Morcone, Pontelandolfo, San Lupo, Paupisi, Torrecuso, Foglianise, Vitulano, Cautano, Tocco Caudio, Campoli Del Monte Taburno, Cacciano.

Martedì 25 Aprile: Castelpoto, Apollosa, San Marco ai Monti, Bagnara, Monterocchetta, Torrioni, Petruro Irpino, Chianchetelle, Chianche, Ceppaloni, Arpaise, San Giovanni di Ceppaloni, Beltiglio.

Mercoledì 26 Aprile: Tufara, Squillani, Cassano, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Rotondi, Paolisi, Bonea, Varoni, Cirignano.

Giovedì 27 Aprile: Pannarano, Roccabascerana, Pietrastornina, Altavilla Irpina, Tufo, Santa Paolina, Montefusco, Pietradefusi, Venticano, Dentecane, Torre Le Nocelle, Montemiletto, Montaperto.

Venerdì 28 Aprile: Lapio, Castel Del Lago, Calvi, San Giorgio Del Sannio, San Nazzaro, Terranova, San Martino Sannita, Santa Maria Ingrisone, San Nicola Manfredi, Santa Maria a Toro.

Sabato 29 Aprile: Montecalvo Irpino, Buonalbergo, Sant’Arcangelo Trimonte, Paduli, Casa Circondariale di contrada Capodimonte, Caserma Vigili Del Fuoco, Ospedale San Pio, Perrillo, Montorsi, Pagliara, Sant’Angelo a Cupolo, Pastene e ritorno a Benevento con accoglienza dei giovani e processione aux flambeaux.

Domenica 30 Aprile presso la Basilica Cattedrale e lunedì 1° Maggio il ritorno presso la basilica delle Grazie.