Prevenzione endometriosi, a Benevento un ambulatorio per la malattia L'annuncio a margine del progetto "Endopark" con l'installazione di una panchina gialla in villa

Comune in prima linea contro per la prevenzione. Questa mattina a Benevento in villa Comunale "Endopark", un evento di sensibilizzazione sull'endometriosi una patologia cronica altamente invalidante che colpisce circa tre milioni di donne in Italia. Nel parco verde cittadino taglio del nastro per la panchina gialla con l’associazione di volontariato “La Voce di una è la voce di tutti”.

“Una patologia che purtroppo causa anche infertilità – ha spiegato il consigliere comunale delegato alle politiche sanitarie del Comune di Benevento, Luca De Lipsis – dunque proveremo a raggiungere un doppio obiettivo: la cura della persona e la lotta denatalità che purtroppo anche a Benevento è molto diffusa. Abbiamo scelto la villa – prosegue – perchè è frequentata da giovanissimi a cui vogliamo rivolgerci”.

“Siamo felicissimi di questo progetto – aggiunge Annalisa De Blasio, responsabile dell'Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Fatebenefratelli - a cui vorremmo vincolare un progetto che nascerà nel nostro ospedale con la creazione di un ambulatorio di endometriosi nel nostro ospedale. Nelle nostre zone, infatti, nonostante il problema sia importante e rispecchi i dati nazionali, c'è ancora poco ed è necessario costruire una cultura sul tema. Necessario invece accompagnare le pazienti in un cammino che è particolarmente difficile. A questo progetto dell'endometriosi vorremmo collegare anche quello che riguarda il dolore pelvico cronico. Insomma speriamo fortemente in un lavoro per il benessere delle donne”.

A margine dell'appuntamento, poi, il consigliere De Lipsis ha ribadito il lavoro di coordinamento in vista del consiglio comunale aperto sulle criticità del settore sanitario dove ai problemi riscontrati dall'utenza e alle criticità della rete d'emergenza si somma la carenza di medici.